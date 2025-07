"Zwischen Leben und Tod": Warum Dämonen, Feen und Elfen in Leipzig unterwegs waren

Mit einem Fantasy-Tanz wurde das Programm offiziell eröffnet. © Chronicles of the Dancing Realm

Bereits zum zweiten Mal machte "Chronicles of the Dancing Realm" Halt in Leipzig. Der immersive Fantasy-Ball ließ am Samstagabend im Felsenkeller Magie wahr werden.

Die Besucherinnen und Besucher müssen bei jedem Event Rätsel lösen und so dabei helfen, die Geschichte um die Chronistin Celestia weiterzuschreiben. Dazu wird zu klassischen Covern von Chart-Songs getanzt.

Das zog auch Besucher von außerhalb Leipzigs an. Steffi (39), Anna (25) und Lutz (37) kamen aus Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt und aus Dresden in die Messestadt und zogen mit aufwendigen Gewändern in Schwarz, einem passenden Make-up und mit Hörnern die Blicke auf sich.

Wie die Veranstalter selbst mitteilen, geht es bei "Chronicles of the Dancing Realm" nicht primär um Cosplays, wie man sie zum Beispiel von der "Manga Comic Con" zur Leipziger Buchmesse kennt. Es geht viel mehr darum, eine eigene Fantasy-Persönlichkeit zu verkörpern.