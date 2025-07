Endlich Wochenende! Auf diese coolen Events könnt Ihr Euch in Leipzig freuen

Leipzig - Am Wochenende darf man sich in Leipzig wieder auf zahlreiche coole Events freuen. Hier findet Ihr eine Übersicht mit den Highlights.

Bereits seit Mitte der Woche finden am Richard-Wagner-Hain Veranstaltungen im Rahmen des Leipziger Hörspielsommers statt. Auch am Wochenende steht nachmittags zunächst ein buntes Kinder-Programm an, abends folgen dann Hörspiele für Erwachsene, wobei auch hier auf einen ausgewogenen Mix zwischen Comedy und Ernst geachtet wird. Auch einige spannende Wettbewerbe werden live vor Ort ausgetragen.

Der Eintritt zum Hörspielsommer und allen Performances ist frei, seine Picknickdecken, Schirme und Stühle sollten aber selbst mitgebracht werden.