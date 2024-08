Zwischen Open-Air-Konzerten und Bingo-Abend: Das geht diese Woche in Leipzig

Leipzig - Seit Freitag hält die " Leipziger Markt Musik" mit einem abwechslungsreichen Programm die Innenstadt auf Trab. Was Ihr, abgesehen davon, diese Woche sonst noch unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps .

Bands, Orchester, Geiger und Folks-Musikanten: Sie alle treten in dieser Woche in Leipzig auf. Vor der wunderschönen Kulisse des Alten Rathauses feiert die Stadt bis Sonntag die "Leipziger Markt Musik". Worauf Ihr Euch die Tage freuen dürft, erfahrt Ihr auf Leipziger-Markt-Musik.de .

Gemeinsam mit dem Leipziger Tennisturnier, den "Leipzig Open", schmeißt das Netzwerk "The FemBiz" eine Veranstaltung für die Ladys der Messestadt. Bei Tennisspiel, anregenden Talks, leckeren Drinks in der Chill-Out-Area und Fingerfood verbringt Ihr einen inspirierenden Abend auf der Sportanlage. Power-Frauen wie Content Creatorin Henriette Haase, Startup-Unternehmerin Liesa Eschemann und Health-Coach Susann Horschig sprechen über ihre Erfolgsrezepte und teilen Erfahrungen. Mehr über die Veranstaltung erfahrt Ihr auf thefembiz.de .

Unter freiem Himmel begrüßen Leipzigs Sommerkinos die ganze Woche lang Zuschauer und Filmliebhaber. Am Mittwoch erwartet Euch sowohl im Scheibenholz als auch an der Feinkost und an der Schaubühne Lindenfels ein besonders spannendes Programm.

Um 21 Uhr startet bei den Filmnächten am Scheibenholz die amerikanische Romanze "Challengers" (2024) mit Schauspielerin Zendaya (27) in der Hauptrolle. Zur selben Zeit zeigt auch die Feinkost einen Blockbuster aus den USA. In der Romanze "Call Me by Your Name" wird die Welt des 17-jährigen Elio, gespielt von Timothée Chalamet (28), während eines Familienurlaubs in Norditalien auf den Kopf gestellt.

Die Schaubühne Lindenfels präsentiert eine Viertelstunde später um 21.15 Uhr eine hausgemachte Kombination von Ausschnitten aus hundert Jahren Filmgeschichte. An diesem Mittwoch soll es dabei um "Tango im Film" gehen.