Goldener Oktober startet: Temperaturen in Sachsen klettern nach oben!

Mit zeitweisem Regen in der Nacht zum Mittwoch sinken die Tiefstwerte auf 12 bis 9 Grad, ehe sie am Mittwoch wieder auf bis zu 20 Grad hochschnellen.

Schon am Dienstag erwarten uns laut DWD spätsommerliche 22 Grad in der Spitze.

So startet die Woche zwar stark bewölkt, in Westsachsen meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch etwas Regen an.

Und auch Hobby-Fotografen in der Sächsischen Schweiz oder dem Erzgebirge kommen auf ihre Kosten. Denn auch im Bergland steigen die Temperaturen am heutigen Montag und am Mittwoch wieder auf 17, am Dienstag auf bis zu 18 Grad bei mäßigen Winden aus Süd und Südost.