Es gießt wie aus Eimern: Auf den verregneten Montag folgt in Leipzig eine sonnige Woche

Leipzig - Braune Blätter und grauer Himmel: Es ist nur wenige Tage her, dass der Sommer Leipzig noch fest in seinem Griff hatte. Nun scheint ihn der Herbst endgültig abgelöst zu haben. Doch schon ab Dienstag soll es einen Umschwung geben.

Das Wetter am Montag sorgt in Leipzig für einen ungemütlichen Start in die Woche. © Jan Woitas/dpa

Wem es schwerfällt, montags aus dem Bett zu kommen, der ist beim Blick aus dem Fenster heute sicherlich gleich liegen geblieben.

Mit einer Höchsttemperatur von 15 Grad und einer dicken Wolkendecke ist es in Leipzig ungemütlich.

Doch eine Warmfront, die laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) von Osten her mäßig warme Luft heranführt, gibt Hoffnung.

Schon ab Dienstag soll sich nach einem stark bewölkten Beginn mehr Sonne durchsetzen.

Sogar der Regen habe dann endlich ein Ende, was die Temperatur von maximal 16 Grad am Montag auf satte 24 Grad am Dienstag steigen lässt.