Hitze bleibt in Sachsen: Bis zu 37 Grad am Wochenende erwartet!

Badegäste am Störmthaler See bei Leipzig. Bei den erwarteten Temperaturen eine willkommene Erfrischung. © Bildmontage: dpa/Jan Woitas, wetteronline.de

Der Freitag kann zunächst noch zum Durchatmen genutzt werden. "Der Freitag wird ein sehr schöner ruhiger Sommertag mit wenig Wind und viel Sonne", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Noch kann mit maximal 30 Grad in den Städten und bis zu 26 Grad im Bergland gerechnet werden, ein leichter Wind weht ein paar Quellwölkchen über den Himmel.

Die Nacht zum Samstag sollte dann nochmal gut zum Lüften genutzt werden, denn die Temperaturen gehen auf bis zu 13 Grad in Dresden und 17 Grad in Leipzig zurück.

Um die Hitze auszuschließen, sollten die Fenster dann spätestens am Samstagvormittag geschlossen werden, denn der Tag wird heiß und sonnig. In Chemnitz ist mit bis zu 36, in Dresden und Leipzig sogar mit 37 Grad zu rechnen. Sonnencreme und Kopfbedeckung nicht vergessen!

Am Sonntag dann leichte Entspannung: Schon in der Nacht bedeckt sich der Himmel, es kommt vereinzelt zu Schauern und sogar Gewittern. Das Thermometer fällt auf etwa 30 Grad in Leipzig und Dresden und 28 Grad in Chemnitz.