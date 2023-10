Kalt und klamm: Herbstliches Ekel-Wetter am Wochenende in Sachsen erwartet

Leipzig - Sinkende Temperaturen und andauernde Regenschauer sorgen für einen herbstlichen Wetterumschwung am Wochenende in Sachsen.

Am Wochenende wird es im Freistaat kalt und nass. © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, wetteronline.de

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, startet das Wochenende am Freitag noch einmal warm und sonnig bei etwa 24 Grad in Leipzig und Dresden und 22 Grad in Chemnitz.

Im Laufe des Tages beginnt es hier und da zu tröpfeln, vor allem im Bergland kühlt es sich ab. Es weht ein mäßiger Wind, der auf dem Fichtelberg, dem höchsten Berg Sachsens, in Böen Sturmstärke erreichen kann.

In der Nacht zum Samstag kommt es vermehrt zu Schauern, der Morgen startet bewölkt und deutlich abgekühlt. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 17 Grad in Chemnitz und 20 Grad in Leipzig ein.

Hin und wieder klart es auf, der Regenschirm sollte aber in jedem Fall nicht zu Hause gelassen werden. Zum Abend hin wird der Wind im Tiefland stärker und pfeift in kräftigen Böen durch den Freistaat.

Der Sonntag startet dann mit deutlich gesunkenen Temperaturen zwischen nur noch 9 Grad in Chemnitz und 13 Grad in Dresden. Nur vereinzelt blinzelt die Sonne zwischen den Wolken hindurch, fast durchgängig wird es nass und klamm.