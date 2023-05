Miese Aussichten: Schauer und Gewitter am Wochenende in Sachsen erwartet

Statt in der Sonne draußen zu sitzen und einen Kaffee zu schlürfen, müssen Sonnenanbeter am Wochenende eher die Innenräume der Cafés bevorzugen. © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Freitag startet laut dem Deutschen Wetterdienst zunächst noch trocken und bewölkt mit durchschnittlich 15 Grad in Leipzig und Dresden, ab dem Mittag ist jedoch schon mit Schauern und Gewittern zu rechnen.

Vor allem im Bereich der Landeshauptstadt steigt die Temperatur zwar auf knapp 21 Grad, gleichermaßen erhöht sich aber auch die Wahrscheinlichkeit auf einen kühlen Schauer.

Der Samstag gestaltet sich ähnlich, dicke Wolken ziehen über den Freistaat und lassen es vereinzelt regnen und donnern. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 18 und 22 Grad.

Sonntag lässt sich zumindest am Vormittag die Sonne blicken, am Nachmittag müssen vor allem die Bewohner der Messestadt mit heftigem Regen und einem Gewitter rechnen. In Leipzig pendelt sich die Temperatur etwa bei 21 Grad ein, in Chemnitz bei 19 Grad.

Perspektivisch bleibt es dann auch in der neuen Woche eher verhangen und bewölkt.