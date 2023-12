Sachsen: Dezember startet mit glatten Straßen und dichter Schneedecke

Leipzig - Schneemänner bauen, Schneeballschlachten und weiße Atemwölkchen in der Luft: Das erste Dezemberwochenende in Sachsen startet frostig und mit dem Anblick einer weißen Pracht vor der Tür.

Der Leipziger Augustusplatz versinkt unter einer dichten Schneedecke. © Bildmontage: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa, wetteronline.de

Was bei den Kleinsten Begeisterungsstürme auslöst, sorgt bei Autofahrern am Freitagmorgen eher für Ärger: Der Deutsche Wetterdienst hat für den Freitag in Sachsen wegen Neuschnee und überfrierender Nässe eine Glättewarnung herausgegeben.

Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte seine Fahrweise deshalb am besten an die Witterungsbedingungen anpassen. Die Temperaturen liegen am Morgen knapp unter null, Schneefall ist vorerst nur am Nachmittag im Erzgebirge gemeldet. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf maximal bis zu 0 Grad im ganzen Freistaat.



In der Nacht zum Samstag fallen dann vor allem im Bergland wieder eifrig Flocken vom Himmel, die Temperaturen liegen bei bis zu -4 Grad in Chemnitz und -3 Grad in Leipzig und Dresden. Auch am Samstag ist auf den Straßen deshalb Vorsicht geboten, der Himmel bleibt bewölkt und trüb.

Am Sonntag bleibt es ähnlich kalt und vor allem in Nordsachsen ist mit Schneefall zu rechnen. Bei Temperaturen um die -4 Grad sollten die Flocken auch erstmal liegen bleiben. Winterdienste wie der der Stadtreinigung Leipzig weisen darauf hin, dass Grundstücksbesitzer ihre Pflichten im Schneeschippen nicht vernachlässigen sollten.