Sonne satt in Sachsen! So schön wird das Wochenende im Freistaat

Leipzig - Am Wochenende zeigt sich im Freistaat mal wieder ein aktuell seltener Gast in seiner vollen Pracht: die Sonne! Im Gepäck hat sie milde Temperaturen und ein paar frische Windböen.

Bei strahlender Sonne empfiehlt sich am Wochenende ein winterlicher Spaziergang - wie zum Beispiel hier im Kees'schen Park in Markkleeberg. © Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) startet der Freitag noch etwas verregnet und bewölkt bei Temperaturen zwischen sechs und acht Grad.

Der Wind aus dem Westen frischt auf und am späten Nachmittag könnte es kurzzeitig zu Sturmböen und Verwehungen kommen. Auf dem Fichtelberg ist sogar wieder mit Orkanböen zu rechnen.

Samstag dann kann das sonnige Wochenende starten: Nachdem sich vor allem östlich der Elbe der Hochnebel verzogen hat, wird es freundlich und trocken.

Die Bewohner des Freistaats können bei Temperaturen zwischen drei Grad in Chemnitz und sechs Grad in Leipzig und Dresden ein bisschen Vitamin D tanken.

Zum Wochenende-Abschluss gibt es eine weitere Portion heiteres Sonnenlicht und das Thermometer zeigt sogar bis zu acht Grad in Leipzig an. Erst am Nachmittag verschleiern ein paar Wolken die frühlingshafte Himmelsansicht.