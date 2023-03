LVB, Kitas, Jobcenter... Leipzig wird Ende der Woche fast komplett lahmgelegt!

Leipzig - Schon wieder Warnstreiks in und um Leipzig ! Die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst legen Ende der Woche erneut die Arbeit nieder. Diesmal betrifft es mehrere Bereiche gleichzeitig, darunter den ÖPNV, Stadtverwaltungen und Kitas.

Nicht nur die Anzeigetafeln der Leipziger Verkehrsbetriebe werden am Freitag leer bleiben. © Sebastian Willnow/dpa

Der Tarifstreit im Öffentlichen Dienst geht in eine neue Runde, weshalb ver.di die Angestellten aus den verschiedensten Bereichen am 23. und 24. März zum Streiken auffordert, lautet es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft.

Besonders ärgerlich dürfte für viele Menschen sein, dass erneut der Öffentliche Nahverkehr betroffen ist. So werden nicht nur die Beschäftigten der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) von Donnerstag 3 Uhr bis Freitag 5 Uhr die Arbeit niederlegen bzw. gar nicht erst aufnehmen, sondern auch die der Tochtergesellschaft LeoBus und der Leipziger Stadtverkehrsbetriebe (LSVB).

Außerdem betrifft es ebenfalls die Leipziger Aus- und Weiterbildungsbetriebe (LAB), die unter anderem für die LVB ausbilden.

Streiklokale werden vor den Betriebshöfen eingerichtet, so ver.di weiter. Die LVB kündigte erneut Ausfälle und erhebliche Einschränkungen im Linienverkehr an.

Nach einem "völlig unzureichenden Angebot" der Arbeitgeber findet vom 27. bis 29. März in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde statt. Die Beschäftigten fordern unter anderem eine Entgeltsteigerung um 10,5 Prozent und auch höhere Vergütungen für Studenten, Praktikanten und Azubis sowie deren unbefristete Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung.