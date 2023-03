Streik in Leipzigs Kitas und Horten: Diese Einrichtungen sind betroffen!

Leipzig - Am Mittwoch geht der Kampf um die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst in die nächste Runde: Nachdem zuletzt die Leipziger Verkehrsbetriebe den öffentlichen Nahverkehr hatten ruhen lassen, soll nun in Kitas und Horten die Arbeit niedergelegt werden. Welche Einrichtungen betroffen sind, erfahrt Ihr in der Übersicht.