Leipziger Buchmesse steht in den Startlöchern: Das erwartet die Besucher 2026!

Leipzig - Im März findet wieder die Leipziger Buchmesse statt. Jetzt wurden erste Informationen zu dem Event bekannt gegeben.

Die Vorbereitungen für die Leipziger Buchmesse laufen bereits auf Hochtouren. © Hendrik Schmidt/dpa

Das Motto der Buchmesse im kommenden Jahr lautet demnach "Wo Geschichten uns verbinden".

Neben etablierten Schriftstellern sollen diesmal vor allem auch Autoren-Newcomer im Fokus stehen und mit verschiedenen Formaten im ganzen Stadtgebiet ins Rampenlicht gerückt werden.

Spezielles Augenmerk liegt auch auf der Literatur des Donau-Raums, welche unter dem Motto "Unter Strom und zwischen Welten" in Szene gesetzt werden soll. Darüber hinaus wird die Manga Comic Con weiterhin ein Bestandteil der Messe sein.

In der Pressemitteilung kündigte die Buchmesse auch neue Formate an, wie beispielsweise einen Experimentierraum und vielseitige Workshops für Kinder in Halle 2, Hörinseln für Podcasts und Co. sowie den Umzug der Großen Bühne aus Halle 3 in Halle 5.

Dies soll auch für einen optimierten Besucherstrom sorgen und damit "Raum für unerwartete Begegnungen und Entdeckungen" schaffen.