Überall auf der Welt laufen alle gleichzeitig los: So könnt Ihr beim globalen Spendenlauf in Leipzig dabei sein

Leipzig - Am 10. Mai 2026 werden Hunderttausende Menschen an verschiedenen Orten auf der Welt gleichzeitig loslaufen, um ein Zeichen für die Rückenmarksforschung zu setzen. Wer in Leipzig mit seinen Liebsten teilnehmen will, kann noch Gutscheine als Weihnachtsgeschenke erwerben.

Rund 1800 Menschen beteiligten sich in diesem Jahr in Leipzig am Wings for Life World Run. Da die Strecke durch die Red Bull Arena führte, beteiligten sich auch die RB-Spieler. © IMAGO / EHL Media

Der Wings for Life World Run findet seit 2014 statt und konnte im Laufe der Jahre mehr als 60 Millionen Euro für die Suche nach Heilung für Querschnittslähmung einbringen.

Allein bei der diesjährigen Ausgabe beteiligten sich weltweit 310.719 Menschen. 100 Prozent der Startgelder fließen in die Forschung.

An dem Spenden-Run kann entweder eigenständig per App oder mit lokalen organisierten Flagship Runs teilgenommen werden. Weltweit wird zur gleichen Zeit gestartet, wobei es keine Ziellinien gibt - stattdessen wird so lange gelaufen, bis die "Catcher Cars" alle Teilnehmenden nach und nach einholen. Bis dahin sollten so viele Kilometer wie möglich gesammelt werden.

Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro - egal, ob per App oder als Teil eines organisierten Laufs mitgerannt wird. In Leipzig startet der 2026-Lauf am 10. Mai um 13 Uhr wie auch schon im Vorjahr direkt vor der Red Bull Arena. Auch rollstuhlfahrende Personen dürfen mitmachen. Alle Infos zur Leipzig-Version findet Ihr >>hier.