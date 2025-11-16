Letztes DFB-Spiel in der WM-Quali: Verkehrschaos in Leipzig befürchtet

Leipzig - Im Rahmen des letzten WM-Qualifikationsspiels des DFB gegen die Slowakei (Anstoß: 20.45 Uhr) ist am Montag rund um die Leipziger Red Bull Arena mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Rund um die Red Bull Arena kommt es am Montag zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. © dpa/Jan Woitas

Neben der Halteverbotszonen auf den Rettungswegen in der Goyastraße, der Eitingonstraße und im Cottaweg weist das Ordnungsamt vor allem auf den Sperrkreis rund um das Waldstraßenviertel hin.

Die Bewohnerschutzzone wird um 17.45 Uhr eingerichtet und soll bis zum Spielbeginn um 20.45 Uhr bestehen bleiben.

Eine Einfahrtstelle für Bewohner, Taxis und Lieferfahrzeuge befindet sich im Bereich Humboldtstraße/Jacobstraße, wobei sie nur über die Rosentalgasse oder die Humboldtstraße erreicht werden kann. Eine weitere Kontrollstelle wird an der Kreuzung Goyastraße/Waldstraße eingerichtet.

In Richtung Süden ist die Ausfahrt aus der Zone über die Waldstraße am Waldplatz bzw. in Richtung Norden über die Waldstraße/Zöllnerweg oder über die Friedrich-Ebert-Straße möglich. Fahrräder dürfen an Stellen mit entsprechender Beschilderung einfahren.