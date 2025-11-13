Verkehr auf Agra-Brücke wird ab Freitag eingeschränkt: "Sicherheit hat oberste Priorität"

Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer habe oberste Priorität, heißt es.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Vor knapp einer Woche wurde die marode Agra-Brücke stadtauswärts auf einer Spur gesperrt, um das in die Jahre gekommene Bauwerk einer erneuten Überprüfung zu unterziehen. Nun teilte das Sächsische Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung (SMIL) überraschend mit, dass die Brücke, über die die B2 verläuft, beidseitig auf einen Fahrstreifen reduziert wird und das bereits ab Freitag.

Bereits ab dem morgigen Freitag wird die Agra-Brücke beidseitig auf einen Fahrtstreifen verengt. Schon lange darf sie nur mit Tempo 60 befahren werden. (Archiv) © Jan Woitas/dpa "Im Laufe der kommenden Woche soll zudem noch die Reduzierung der zulässigen Last von Fahrzeugen auf 3,5 Tonnen erfolgen – über den genauen Zeitpunkt wird noch informiert", so das SMIL in einer am frühen Donnerstagabend veröffentlichten Mitteilung. "Daneben wird es auch eine Geschwindigkeitsreduzierung geben." Die Maßnahmen erfolgten auf Basis der aktuellen Untersuchungen und "im Vorgriff auf die Ergebnisse der Laboruntersuchung sowie der anstehenden Nachrechnung zur Tragfähigkeit der Brücke durch einen Gutachter". Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer habe oberste Priorität, heißt es. Die Straßenbauverwaltung wolle die "umfassenden Untersuchungen" an der Brücke in "den kommenden Wochen" fortsetzen.

Schwesterbauwerk der eingestürzten Carolabrücke in Dresden