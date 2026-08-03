13 Minuten Verspätung als Rettung: So knapp entging Leipzig einer Bomben-Katastrophe

Leipzig/Vilnius - Auf dem Flughafen Leipzig explodierte vor zwei Jahren ein Brandsatz an Bord einer DHL-Maschine . Wie knapp die Maschine einer noch größeren Katastrophe entging, wird derzeit beim Prozess gegen die mutmaßlichen Brandbomben-Leger deutlich.

Eine Verspätung verhinderte Schlimmeres. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Das Paket mit dem Brandsatz war noch am Boden und befand sich im DHL-Logistikzentrum am Flughafen Leipzig, als es explodierte.

"Wir hatten Glück, dass das Flugzeug Verspätung hatte. Es sollte um 5.30 Uhr abfliegen und die Brandvorrichtung detonierte um 5.43 Uhr", sagte der als Zeuge geladene DHL-Vertreter einem Bericht der Agentur BNS zufolge vor Gericht in der litauischen Hauptstadt Vilnius.

Hätte der Frachter während des Fluges Feuer gefangen, wären die Folgen weitaus gravierender gewesen, so der Zeuge. Ein weiteres Paket mit einer Brandbombe ging in einem Lagerhaus in Großbritannien hoch.

Der Logistiker DHL konnte eindeutig nachvollziehen, dass beide Sendungen aus Vilnius verschickt worden waren. Litauen hatte im Frühjahr Anklage gegen fünf Männer im Alter zwischen 23 und 69 Jahren erhoben, denen terroristische Handlungen und die Gründung einer organisierten terroristischen Vereinigung vorgeworfen wird.

Zwei Sendungen sollen von ihnen von Vilnius mit DHL-Frachtflugzeugen nach Großbritannien verschickt worden sein, zwei weitere mit DPD-Lastwagen nach Polen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Staatsbürger Russlands, der Ukraine und Litauens.