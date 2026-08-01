01.08.2026 07:01 Flohmarkt, Konzert und Silent Disco: Das alles geht am Wochenende in Leipzig!

Am ersten Augustwochenende gibt es in Leipzig mal wieder viel zu erleben.

Von Annika Rank

Leipzig - Am ersten Augustwochenende gibt es in Leipzig mal wieder viel zu erleben.

Alte Messe Trödelmarkt

Wer mal wieder so richtig stöbern und feilschen will, ist am Sonntag zwischen 8 und 15 Uhr auf dem Alten Messegelände nahe dem Völkerschlachtdenkmal genau richtig. Wie an jedem ersten Sonntag im Monat schlagen hier wieder Hunderte Händler ihre Zelte auf, um Waren von A bis Z an den Mann oder die Frau zu bringen. Von Antiquitäten über Kleidung bis hin zu Spielzeug ist wirklich für jeden Geschmack etwas Passendes dabei.

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Am Sonntag öffnet wieder der Trödelmarkt auf der Alten Messe seine Pforten. © Agra Antikmarkt

Silent Disco Tour

Am Samstagabend um 20.30 Uhr kommt die Silent Disco Tour auf den Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz. Jede teilnehmende Person erhält Funk-Kopfhörer, auf denen ein DJ-Set mit den größten Hits der Musikgeschichte gespielt wird und zu dem nach Herzenslust getanzt und mitgesungen werden kann. Ein Moderator sorgt außerdem für Unterhaltung zwischen den Songs. Die Route des Gruppen-Events führt einmal durch die Leipziger Innenstadt nach Westen und wieder zurück und dauert circa 1,5 Stunden. Tickets erhaltet Ihr >>>hier.

Bei den Silent Disco-Events hört man die Musik gemeinschaftlich über Kopfhörer. (Symbolbild) © 123RF/spyrakot

Seeklang-Festival

Im Rahmen des KAOS-Kultursommers findet am Samstag das Open-Air-Musikfestival "Seeklang" auf dem Gelände der Kulturwerkstatt in der Wasserstraße statt. Dort stehen lokale Künstler - sowohl Newcomer als auch Profis - im Mittelpunkt und geben dort ihre Musik auf der großen Bühne am Ulrichsteich zum Besten. Am Samstag steht ab 19.30 Uhr eine Mischung aus Akustik-Pop, Indie-Folk und Blues auf dem Programm. Der Eintritt zu den drei Auftritten kostet an der Abendkasse 15 Euro.

Matthias Reim Konzert

Seit Jahrzehnten steht Matthias Reim (68) nun schon auf der Bühne und begeistert seine Fans mit Hits wie "Verdammt, ich lieb' dich". Nun kommt er für einen Doppelauftritt auf die Leipziger Parkbühne. Sowohl am Samstag- als auch Sonntagabend ab 19.30 Uhr wird der Vollblut-Entertainer einen Mix aus Klassikern und aktuellen Hits liefern und somit sein XXL-Album "Reim" auf die Bühne bringen. Tickets sind noch für beide Abende ab 68 Euro erhältlich.

Matthias Reim (68) steht am Wochenende gleich zweimal auf der Parkbühne. © Michael Matthey/dpa