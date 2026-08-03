Großeinsatz im Leipziger Norden! Mann wird von Frau attackiert und lebensbedrohlich verletzt

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Großeinsatz am Montagnachmittag im Leipziger Norden!

Von Annika Rank

Leipzig - Polizeieinsatz am Montagnachmittag im Leipziger Norden!

Ein Mann wurde am Montagmittag lebensbedrohlich verletzt.
Ein Mann wurde am Montagmittag lebensbedrohlich verletzt.  © EHL Media

Wie TAG24 von Polizeisprecher Tom Erik Richter erfuhr, wurden die Einsatzkräfte gegen 12.25 Uhr in die Georg-Schumann-Straße auf Höhe der Slevogtstraße gerufen.

Die genauen Geschehnisse seien nach wie vor weitestgehend unbekannt. Bisher sei nur klar, dass ein Mann von einer "psychisch auffälligen" Frau attackiert und lebensgefährlich verletzt wurde.

Aktuell gehe man demnach mindestens von gefährlicher Körperverletzung aus.

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Der Mann wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach TAG24-Informationen soll sich der Vorfall im Gebäude einer Zahnarztpraxis abgespielt haben.

Der Tatortbereich wurde von den Einsatzkräften abgesperrt.
Der Tatortbereich wurde von den Einsatzkräften abgesperrt.  © Silvio Bürger
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Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind weiterhin vor Ort im Einsatz. Auch ehrenamtliche Helfer des Kriseninterventionsteams wurden hinzugerufen.

Titelfoto: Montage EHL Media ; Silvio Bürger

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