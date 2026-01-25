2000 Teilnehmer bei pro-kurdischer Demonstration in Leipzig

Leipzig - In Leipzig haben am Samstagabend rund 2000 Menschen friedlich unter dem Motto "All eyes on Kobane" (Alle Augen auf Kobane) gegen die sich verschlechternde humanitäre Lage in Nordsyrien demonstriert. Entlang der Route kam es daher zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

"Gegen den IS waren sie Helden, heute sind sie vergessen: Kurden!", steht auf dem Plakat einer Demonstrationsteilnehmerin. © EHL Media

Gegen 18.30 Uhr starteten zunächst knapp 500 Personen am Stadtteilpark Rabet über die Eisenbahnstraße in Richtung Willy-Brandt-Platz bis zum Augustusplatz, teilte Polizeisprecher Tom Erik Richter am Sonntag mit.

In der Spitze hätten demnach knapp 2000 Demonstranten teilgenommen.

"Auf dem Augustusplatz kam es innerhalb der Versammlung zu zwei Vorkommnissen, bei denen Feuerwerkskörper gezündet wurden", so der Polizeisprecher weiter. "Die Einsatzkräfte konnten hierzu einen Tatverdächtigen feststellen. Verletzt wurde niemand."

Unterstützung erhielten die sächsischen Einsatzkräfte dabei durch Beamte der Bereitschaftspolizei aus Thüringen.