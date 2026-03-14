Dramatischer Hunde-Hilferuf von Sachse Sven: "Nicht, dass sie irgendwo eingesperrt ist"

Leipzig - Wo ist Amelie? Sportevent-Veranstalter Sven Körbs (44) sucht nach seinem entlaufenen Hund. Seit Tagen gibt es keine Spur. Im Netz teilt der Leipziger mit seiner Community, die fleißig mitsucht, regelmäßige Updates.

"Ein Herz und eine Seele", schreibt Sven Körbs unter ein Bild mit seinem Hund Amelie. © Screenshot Sven Körbs/goldendoodle_amelie

"Sie ist braun und wuschelig, sieht aus wie ein lebendes Kuscheltier. 50 Zentimeter hoch, 30 Kilo schwer. Wir vermuten sie in Leipzig Hartmannsdorf in Richtung Zwenkauer See, Cospudener See, Elsterstausee", schreibt der 44-Jährige auf seinem Instagram-Profil. Weggelaufen ist sie in Knauthain schon am Donnerstag.

Körbs setzt alle Hebel in Bewegung, um seinen Vierbeiner zurückzubekommen. Laut eigenen Angaben wurden bereits Drohne und Spürhund eingesetzt. Ein Erfolg blieb aber bislang aus.

"Wir haben nur ein paar Informationen vom Donnerstag. Dort wurde sie wohl in Leipzig-Hartmannsdorf gesehen. Sie scheint sich da so kreisförmig in dem Stadtteil bewegt zu haben", so Körbs gegenüber TAG24. "Wir versuchen jetzt den Radius an Mitwissenden zu vergrößern, damit einfach alle ihre Augen aufhalten."

Eine Vermutung des Veranstalters, der unter anderem den Leipziger Nachtlauf mitverantwortet: "Möglicherweise ist sie aus Angst in irgendeinen Schuppen geflüchtet und kommt dann nicht wieder raus. Es wäre gut, wenn die Leute mal in ihren alten Garten, in ihre alte Laube fahren und gucken. Nicht, dass sie da irgendwo eingesperrt ist."