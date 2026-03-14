Citytunnel und Hauptbahnhof: Die Gründe für Leipzigs Rolltreppen-Probleme
Leipzig - Während die Rolltreppen im City-Tunnel in diesem Jahr planmäßig modernisiert werden und deswegen teilweise nicht fahren, gibt es auch Probleme mit denen, die am Hauptbahnhof vom City-Tunnel zu den Straßenbahngleisen, zum Willy-Brandt-Platz und zur Innenstadt führen. Doch die Situation ist komplex.
In den vergangenen Wochen standen alle vier Rolltreppen zwischenzeitlich komplett still. Wer aus gesundheitlichen Gründen keine Treppen steigen kann oder möchte, musste entweder den Fahrstuhl zum Willy-Brandt-Platz nehmen oder längere Wege durch den Hauptbahnhof in Kauf nehmen.
Mittlerweile wurden einige der Treppen repariert, aber da sie seit Jahren immer wieder ausfallen, kann keiner sagen, wie lange sie dieses Mal fahren werden.
Das Grundproblem liegt in der Art der Rolltreppen, erklärte Thomas Oehme, Centermanager beim Promenaden Hauptbahnhof, auf TAG24-Anfrage: "Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass die aktuell installierten Anlagen nicht für den Außenbetrieb ausgelegt sind. Entsprechend kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu verschiedenen Ausfällen und Reparaturen. "
Der Promenaden Hauptbahnhof ist für die technischen Einrichtungen zuständig. Laut Oehme ist die Stadt Leipzig aber Eigentümerin des Verbindungstunnels. Auch dort bestätigte man auf TAG24-Anfrage, dass man von den Defekten weiß.
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In den nächsten Wochen stehen Reparaturen an
Das Mobilitäts- und Tiefbauamt teilte mit, dass für Ende März und Mitte April Reparaturen anstehen. Fehlende Ersatzteile und unzureichende Kapazitäten in der Baufirma hatten laut der Stadt bisher für Verzögerungen gesorgt. Dort beteilige man sich an den Kosten für die Wartung.
Sowohl der Promenaden Hauptbahnhof als auch die Stadt sind sich einig, dass es langfristig eine verlässlichere Lösung braucht.
"Uns ist bewusst, wie unbefriedigend und unangenehm die momentane Lage für alle Nutzerinnen und Nutzer ist", erklärte Thomas Oehme auf TAG24-Anfrage und bat um Verständnis.
Mittelfristig sollen neue Rolltreppen kommen. Wann es so weit ist, kann aber noch keiner so genau sagen. Auch zu den Kosten konnten beide Seiten noch keine Angaben machen.
Laut dem Centermanager stehe man im engen Austausch mit der Stadt. "Allerdings ist die Haushaltslage der Stadt Leipzig derzeit äußerst angespannt, was die Umsetzung und Finanzierung der Erneuerung erheblich erschwert", so Thomas Oehme.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube