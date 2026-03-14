Citytunnel und Hauptbahnhof: Die Gründe für Leipzigs Rolltreppen-Probleme

Leipzig - Während die Rolltreppen im City-Tunnel in diesem Jahr planmäßig modernisiert werden und deswegen teilweise nicht fahren, gibt es auch Probleme mit denen, die am Hauptbahnhof vom City-Tunnel zu den Straßenbahngleisen, zum Willy-Brandt-Platz und zur Innenstadt führen. Doch die Situation ist komplex.

Der Verbindungstunnel soll es Reisenden ermöglichen, schnell vom City-Tunnel in die Stadt zu kommen. © Christian Grube

In den vergangenen Wochen standen alle vier Rolltreppen zwischenzeitlich komplett still. Wer aus gesundheitlichen Gründen keine Treppen steigen kann oder möchte, musste entweder den Fahrstuhl zum Willy-Brandt-Platz nehmen oder längere Wege durch den Hauptbahnhof in Kauf nehmen.

Mittlerweile wurden einige der Treppen repariert, aber da sie seit Jahren immer wieder ausfallen, kann keiner sagen, wie lange sie dieses Mal fahren werden.

Das Grundproblem liegt in der Art der Rolltreppen, erklärte Thomas Oehme, Centermanager beim Promenaden Hauptbahnhof, auf TAG24-Anfrage: "Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass die aktuell installierten Anlagen nicht für den Außenbetrieb ausgelegt sind. Entsprechend kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu verschiedenen Ausfällen und Reparaturen. "

Der Promenaden Hauptbahnhof ist für die technischen Einrichtungen zuständig. Laut Oehme ist die Stadt Leipzig aber Eigentümerin des Verbindungstunnels. Auch dort bestätigte man auf TAG24-Anfrage, dass man von den Defekten weiß.