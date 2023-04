45. Leipzig Marathon legt Stadtgebiet lahm: Das müsst Ihr am Sonntag beachten!

Leipzig - Am Sonntag wird der 45. Leipzig Marathon nicht nur die Beinmuskulatur zahlreicher Läufer, sondern auch die Geduld einiger Autofahrer auf die Probe stellen. Wegen des großen Sport-Events kommt es zu vorübergehenden Straßensperrungen und Umleitungen.

Tausende Läufer werden am Sonntag im Leipziger Stadtgebiet erwartet. (Archiv) © picture-alliance / dpa

Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, wird die Laufstrecke der Athleten am Sonntag zwischen 8 und 16 Uhr gesperrt und durch Helfer gesichert. Schon vorab waren Anwohner durch Halteverbote und eine Beschilderung informiert worden, ab 5.30 Uhr will das Ordnungsamt diese auch durchsetzen.

Start- und Zielbereich für alle Teilnehmer befindet sich wieder auf der Straße "Am Sportforum" in Höhe der Arena Leipzig. Bereits am Samstagabend gibt es ab 18 Uhr hier kein Durchkommen mehr für Autos.

Vom Sportforum nimmt die Strecke folgenden Verlauf: Marschnerstraße -> Käthe-Kollwitz-Straße -> Westplatz -> Friedrich-Ebert-Straße -> Karl-Tauchnitz-Straße -> Martin-Luther-Ring -> Roßplatz -> Augustusplatz -> Grimmaischer Steinweg -> Prager Straße -> An der Tabaksmühle -> Zwickauer Straße -> Richard Lehmann-Straße (mit Wendestelle Höhe Aral-Tankstelle) -> Zwickauer Straße -> Semmelweisstraße -> Straße 18. Oktober -> Deutscher Platz -> Straße 18. Oktober (mit Wen-destelle) -> Semmelweisstraße -> Kurt-Eisner-Straße -> August-Bebel-Straße (mit Wendestelle) -> Kurt-Eisner-Straße -> Schleußiger Weg -> Rödelstraße -> Antonienstraße -> Erich-Zeigner-Allee -> Zschochersche Straße -> Bowman Straße -> Jahnallee.