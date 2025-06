Einmalig in Sachsen: Dieses kulinarische Highlight blüht in Leipzig auf

Deutschlandweit informiert das Bio-Mobil über ökologischen Landbau. Ab Freitag will es auch in Leipzig für ganze zwei Wochen Wurzeln schlagen.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Deutschlandweit informiert das Bio-Mobil des Projekts "Grenzenlos Regional – Bio in Europa" (GReBioEU) über ökologischen Landbau. Seit Freitag will es auch in Leipzig für ganze zwei Wochen Wurzeln schlagen.

Alles in Kürze Das Bio-Mobil informiert über ökologischen Landbau in Leipzig.

Zwei Wochen lang auf dem Burgplatz von 11 bis 18 Uhr.

Besucher können sich über Bio-Lebensmittel informieren und probieren.

Lokale Highlights wie Kutschfahrt und Kochshow sind geplant.

Saisonale Bio-Smoothies werden täglich frisch zubereitet. Mehr anzeigen

Ziel sei es, Bio für Leipziger erlebbar zu machen, so Projektkoordinator Heiko Niehaus. © Emily Mittmann "Generell geht es darum, dass wir über Bio aufklären, die Mehrwerte von Ökolandbauernhöfen vermitteln und auch, was eigentlich ein ökologischer Lebensstil für Auswirkungen auf Umwelt, Klima, Mensch und Tier hat", erklärte Projektkoordinator Heiko Niehaus gegenüber TAG24. Mit der Unterstützung verschiedener regionaler Anbieter, wie der Gemüsegenossenschaft KoLa eG, des Landguts Nemt, der Bäckerei Brotprofi oder auch des Getränkeherstellers Lipz, will das Projekt Bio für Leipziger erlebbar machen. Nach einem Soft-Opening am Freitag soll es damit ab der großen Eröffnungsfeier mit Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (50, Die Linke) am Samstag in die Vollen gehen. Leipzig Lokal Nur 700 Meter entfernt: Restaurant-Kette geht mit zweiter Leipzig-Filiale ganz neuen Weg Bis zum 26. Juni könne man sich dann täglich zwischen 11 und 18 Uhr auf dem Burgplatz informieren, probieren und mitmachen.

Bio kosten und probieren könnt Ihr außerdem in beiden Leipziger Müller-Filialen, die mit einem Probierstand auf das Projekt hinweisen. © Emily Mittmann

Worauf sich Besucher freuen dürfen