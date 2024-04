17.04.2024 12:55 Allerhand Eröffnungen! Das gibt es schon bald in den Höfen am Brühl zu erleben

Wer in der nächsten Zeit in den Höfen am Brühl in Leipzig unterwegs ist, dürften einige neue Angebote ins Auge springen.

Von Annika Rank

Leipzig - Wer in der nächsten Zeit in den Höfen am Brühl in Leipzig unterwegs ist, dürften einige neue Angebote ins Auge springen. Die Höfe am Brühl haben einige Neueröffnungen in der Pipeline. © Höfe am Brühl Wie das Einkaufszentrum am Mittwoch mitteilte, eröffnet bereits am morgigen Donnerstagmorgen im Erdgeschoss ein neuer Adidas-Store. Auf 400 Quadratmeter soll den Besuchern eine weite Bandbreite an Produkten geboten werden. Neben Retro-Fashion soll man dort beispielsweise auch das neue Trikot der Nationalmannschaft kaufen können. Damit soll das Angebot des bisherigen Adidas-Stores noch deutlich erweitert werden. Ein weiteres Highlight am Horizont der Höfe am Brühl: Ein Tesla-Showroom! Wann genau dieser eröffnen soll, ist zwar noch unklar, er soll aber einen Platz direkt am Eingang erhalten. Neben Informationsangeboten über die bekannten E-Fahrzeuge können vor Ort dann auch Probefahrten vereinbart werden. Leipzig Lokal Ein finnisch-deutscher Ausflug in die Moderne: Internationales Künstler-Duo in Sachsen Ein Laden der etwas anderen Art soll zudem 2025 dazukommen: Das "UFC Gym" eröffnet sein drittes deutsches Studio in Leipzig, wie immer unter dem Motto "Train Different". Hier werden Kampfsport- und MMA-Kurse angeboten, dazu kommen Fitness-, Brazilian Jiu-Jitsu-, Box-, und Kickbox-Angebote. Im Obergeschoss der Höfe am Brühl sollen dafür mehrere Flächen zusammengelegt werden, sodass das gesamte Gym am Ende 1265 Quadratmeter groß sein soll. Auch ein großer Recovery-Bereich mit Angeboten wie Lymphdrainage und Perkussionsmassage-Therapien ist geplant. Und auch im Foodcourt im Untergeschoss gibt es ab dem nächsten Jahr neue Leckereien zu erleben: Sowohl Burger Bro als auch L'Osteria erweitern dann das kulinarische Angebot.



Titelfoto: Höfe am Brühl