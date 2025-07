Außer Rand und Band: Nackter Mann springt Passantin an

Leipzig - Ein Video aus Leipzig kursiert derzeit in den sozialen Netzwerken: Zu sehen ist ein offenbar verwirrter Mann, der in der Innenstadt herumschreit und sich splitternackt auszieht. Jetzt bittet die Polizei eine ganz bestimmte Zeugin des Vorfalls, sich zu melden.

Alles in Kürze

Der Mann (30) legte sich unter anderem auf die Motorhaube eines BMW. © privat

Ereignet hat sich der Zwischenfall bereits am vergangenen Freitag gegen 20 Uhr: Der Mann, der mittlerweile als ein 30-jähriger Türke identifiziert wurde, sprang mitten auf dem Augustusplatz herum, achtete zunächst nicht auf den Verkehr, Autos hupten.

Ein privates Handyvideo dokumentiert die Geschehnisse über mehrere Minuten.

Plötzlich legte er sich auf die Motorhaube eines BMW, verschränkte die Arme hinter dem Kopf, machte es sich augenscheinlich bequem. Dessen Fahrer zog den Mann schließlich von seinem Auto.

"Später ging er weiter und entledigte sich nach und nach seiner Sachen, bis er komplett nackt war", so Polizeisprecher Chris Graupner am Mittwoch. Und: "In diesem Zustand umklammerte er unvermittelt eine Passantin."

Auch auf dem Video ist zu sehen, wie Zeugen den 30-Jährigen von der schockierten Frau wegzogen.