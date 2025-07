Wer löscht am schnellsten? Feuerwehrleute wetteifern bei Deutscher Meisterschaft in Sachsen

Leipzig - Hindernisse überwinden, in vollem Lauf ein Feuer löschen, eine Hakenleiter hochklettern - im Feuerwehrsport wird hart gekämpft. In Torgau geht es um die Deutsche Meisterschaft.

Eine Feuerwehrsportlerin trainiert im Hafenstadion das Überwinden eines Hindernisses mittels Leiter. © Sebastian Willnow/dpa

Feuerwehrleute aus Deutschland, Tschechien und Österreich suchen ab dem heutigen Donnerstag im nordsächsischen Torgau ihre Deutschen Meister im Feuerwehrsport. 620 Sportlerinnen und Sportler treten bis Samstag in verschiedenen Disziplinen an, wie Silvia Oestreicher, Sprecherin des Deutschen Feuerwehrverbands sagte. In Wettbewerben wie einem 100-Meter-Lauf mit Hindernissen oder dem "Löschangriff nass" gehe es immer darum, die beste Zeit zu erzielen.

Laura Wolf aus Krakow am See tritt mit dem Team Mecklenburg-Vorpommern an. Der Feuerwehrsport sei ihr "so ein bisschen in die Wiege gelegt worden", sagte die 26-Jährige. "Ich komme aus einem Feuerwehrdorf, war schon bei der Kinder- und der Jugendfeuerwehr und bin auch in der aktiven Feuerwehr". Für sie ist der Feuerwehrsport "mal was anderes, nicht so 08/15 wie Fußball, was alle machen". Auch ihre jüngere Schwester gehört zum Team MV.

Am Mittwoch hatten die Teams im Hafenstadion in Torgau die Gelegenheit, zu trainieren. Laura Wolf stürmte dabei unter anderem über ein mannshohes Haus. Die Disziplin gehört zum Vier-mal-100-Meter-Lauf, bei dem vier Läuferinnen und Läufer eine Staffel bewältigen müssen. Als Staffelstab wird dabei ein Strahlrohr weitergereicht.