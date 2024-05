Alles für die Fußgänger: Eingang des Arthur-Bretschneider-Parks wird grün

Wie die Messestadt informiert, geht es bereits Ende dieser Woche den Parkeingängen in der Gottschallstraße an den Kragen.

Auch beim Robert-Schumann-Gymnasium in der Demmeringstraße, am Bernhardiplatz, am Friedenspark und in der Fockestraße sollen dieses Jahr noch ähnliche Markierungsarbeiten stattfinden.