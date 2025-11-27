Als würde man in eine andere Welt eintauchen: Dieses Leipzig-Erlebnis dürft Ihr nicht verpassen

Leipzig - Wer noch nach einem ganz besonderen Erlebnis für die ganze Familie sucht, sollte diese Licht- und Klangshow in der Leipziger Friedenskirche nicht verpassen.

Ab dem 3. Dezember wird die Leipziger Friedenskirche zum zauberhaften Ort. © PR/ENLIGHTENMENT

Von einer bunten Blumenvielfalt im Frühling über warme, berauschende Farben im Sommer, zu fallenden Blättern im Herbst und eisig kalten Lichtspielen im Winter - in der Friedenskirche taucht Ihr ab dem 3. Dezember in eine stimmungsvolle Inszenierung der "Vier Jahreszeiten" ein.

Es fühlt sich an, als würdet Ihr plötzlich mitten in einer anderen Welt stehen, die Euch mit stimmungsvoller Musik in sechs Kapiteln durch den Kreislauf des Lebens führt.

Doch das Highlight sind ganz klar die Projektionen, welche sich über markante Säulen, geschwungene Gewölbe und hohe Fenster bewegen.

Als würde der Raum selbst seine eigene Geschichte erzählen.