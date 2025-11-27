Als würde man in eine andere Welt eintauchen: Dieses Leipzig-Erlebnis dürft Ihr nicht verpassen
Leipzig - Wer noch nach einem ganz besonderen Erlebnis für die ganze Familie sucht, sollte diese Licht- und Klangshow in der Leipziger Friedenskirche nicht verpassen.
Von einer bunten Blumenvielfalt im Frühling über warme, berauschende Farben im Sommer, zu fallenden Blättern im Herbst und eisig kalten Lichtspielen im Winter - in der Friedenskirche taucht Ihr ab dem 3. Dezember in eine stimmungsvolle Inszenierung der "Vier Jahreszeiten" ein.
Es fühlt sich an, als würdet Ihr plötzlich mitten in einer anderen Welt stehen, die Euch mit stimmungsvoller Musik in sechs Kapiteln durch den Kreislauf des Lebens führt.
Doch das Highlight sind ganz klar die Projektionen, welche sich über markante Säulen, geschwungene Gewölbe und hohe Fenster bewegen.
Als würde der Raum selbst seine eigene Geschichte erzählen.
Mit TAG24 habt Ihr die Chance auf kostenlose Tickets
Den gesamten Dezember hindurch, bis zum 25. Januar könnt Ihr an der einzigartigen audiovisuellen Reise teilnehmen.
Erwachsene kommen an ausgewählten Tagen für 13,90 Euro rein. Jugendliche können für 9,90 und Kinder für 6,90 Euro teilnehmen.
Oder Ihr macht bei unserer Verlosung mit. Bei TAG24 hat einer von Euch die Möglichkeit, zwei Tickets für seinen Wunschtermin zu gewinnen.
Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr lediglich eine Mail mit dem Kennwort: "Lichtshow" an [email protected] schicken.
Schreibt gerne Euren Namen sowie den der gewünschten Begleitperson dazu und an welchem Termin Ihr teilnehmen wollt. Eine Übersicht der Termine findet Ihr auf der Webseite.
Einsendeschluss ist Mittwoch, der 3. Dezember 2025, 23.59 Uhr.
TAG24 wünscht viel Glück!
Titelfoto: Montage: PR/ENLIGHTENMENT