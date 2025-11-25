Never-Ending-Story Störmthaler Kanal: Neue Maßnahmen zur Sicherung nötig

Markkleeberg - Am beschädigten Störmthaler Kanal im Leipziger Neuseenland sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen nötig.

Seit Jahren ist der Störmthaler Kanal gesperrt. Jetzt musste die Gefahrenlage neu eingeschätzt werden. © Jan Woitas/dpa

Ein erhöhter Messwert bei der Überwachung des gesperrten Bauwerks habe zu einer neuen Einschätzung der Gefahrenlage geführt, teilte die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbh (LMBV) mit.

Die LMBV will am Dienstag zunächst darüber informieren, welche zusätzlichen Maßnahmen nötig sind - "vorsorglich", wie es heißt.

Der 850 Meter lange Kanal mit einer Schleuse verbindet seit 2013 die beiden Bergbaufolgeseen Störmthaler und Markkleeberger See. Boote konnten dort lang schippern. Der Kanal führt über Kippengelände.



Im März 2021 war er überraschend gesperrt worden, weil Risse in der Böschung festgestellt wurden.

Die Befürchtung: Sollte das Bauwerk kollabieren, könnte sich eine riesige Flutwelle aus dem vier Meter höher gelegenen Störmthaler in den Markkleeberger See ergießen und an dessen Ufern schwere Schäden anrichten.