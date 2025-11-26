Riesige Bentonit-Wand soll Leipzig vor Seen-Durchbruch schützen

Markkleeberg - Die Situation im Leipziger Neuseenland spitzt sich weiter zu. Der seit März 2021 wegen Böschungsschäden und Rutschungsgefahr gesperrte Störmthaler Schleusen-Kanal braucht dringend weitere Sicherungsmaßnahmen , um einen Seen-Durchbruch mit Flutwelle bis nach Leipzig zu verhindern.

Unter der Autobahnbrücke wurde der Kanal mit schweren Betonblöcken verfüllt, um das Bauwerk zu sichern. © Silvio Bürger

Seit nunmehr vier Jahren ist der Bergbausanierer LMBV dabei, den 850 Meter langen Kanal zwischen dem Störmthaler und dem vier Meter tiefer gelegenen Markkleeberger See zu sichern, um das Worst-Case-Szenario eines Schleusenbruchs zu verhindern.

Doch die millionenschweren Gefahrenabwehr reicht noch immer nicht aus, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab. "Wir haben den Signalwert überschritten", sagte LMBV-Chef Bernd Sablotny. Gemeint sind die aktuellen Messwerte, die nahelegen, dass das zwischen 2011 und 2013 auf Kippenboden errichtete Schleusenbauwerk horizontal ins Rutschen gekommen ist.

Hält es dem enormen Wasserduck nicht mehr stand, würde sich über Markkleeberg und den Süden Leipzigs eine aus 30 Millionen Kubikmetern Wasser bestehende Flutwelle ergießen - und vermutlich auch die Autobahnbrücke (A38) mitreißen.

Die Fundamente der Brücke wurden in den letzten Wochen bereits stabilisiert, in dem man 1763 Betonsteine mit einem Gesamtgewicht von 2650 Tonnen in den Kanalbereich unter dem Bauwerk wuchtete. Jetzt werden noch einmal mit dem Eintrag von tonnenweise Gleisschotter die nach der Sperrung eingebrachten Sicherungsstützkörper erweitert.

"Das soll noch bis Jahresende geschehen", so Sablotny.