Am 8. März wird wieder gestreikt: Diesmal trifft es Kitas und Horte!

Leipzig - Der Arbeitskampf rund um die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst geht in die nächste Runde. Nachdem die Gewerkschaft ver.di zuletzt die Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe zum Streik aufgerufen hatte , soll nun unter anderem in Kitas und Horten die Arbeit niedergelegt werden. Auch umliegende Städte und Kommunen sind betroffen.

Kita- und Hortkinder in Leipzig müssen am Mittwoch voraussichtlich anderweitig betreut werden. Ver.di hat Mitarbeitende der Einrichtungen zum Streik aufgerufen. © edgarbj/123RF

Geplant ist der Streik für Mittwoch, 8. März, dem internationalen feministischen Kampftag. Ver.di will deshalb auch auf politische, wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern aufmerksam machen und hat entsprechend Mitarbeiter in Bereichen zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, in denen mehrheitlich Frauen tätig sind:

Kitas und Horte der Stadt Leipzig



Der städtische Eigenbetrieb Behindertenhilfe



Die Kommunalverwaltungen der Städte Leipzig, Schkeuditz, Brandis, Taucha, Borna, des Landkreises Leipzig sowie der Gemeinde Mockrehna



Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland



Die Bundesagentur für Arbeit



Die Sparkasse Leipzig



"In den Branchen arbeiten bis zu 83 Prozent Frauen und die Arbeitsbedingungen sind meist schlecht", so Claudia Kirsch von ver.di.

"Geringe Entlohnung, hohe Arbeitsbelastung, Personalmangel und geringe gesellschaftliche Anerkennung für diese Arbeit sind Beispiele dafür. Die Arbeitgeber müssen ihren Teil zu einer gerechten Bezahlung beitragen!"