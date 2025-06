An einem der längsten Tage des Jahres: So könnt Ihr etwas Gutes tun

Bei dem Lauf geht es nicht um Rekorde, sondern um die eigene Fitness, persönliche Laufziele und das Spendensammeln. (Archivbild) © PR/Sparkassen-Sonnenwendlauf

Am Freitag, den 20. Juni, findet der Sparkassen-Sonnenwendlauf am Cospudener See bei Leipzig statt.

Um 19 Uhr erfolgt der Startschuss für die 11-Kilometer-Runde. Dabei geht es nicht um eine Zeitmessung oder Medaillen, sondern um Fitness, Spaß und den guten Zweck.

Die Startgebühr beträgt fünf Euro und wird vollständig gespendet. Dieses Mal gehen die Spenden an den GOLD for Leipzig e. V., der sich zum Ziel gesetzt hat, den olympischen Gedanken in der Stadt und in der Region zu stärken.

Nach dem Lauf lassen alle Teilnehmenden den Abend gemeinsam bei Grillgut und Getränken ausklingen. Klassisch zur Sommersonnenwende, in einigen Regionen auch Mittsommer genannt, wird ein Feuer entzündet und es gibt Live-Musik.