Angriff auf Wahlkreisbüro im Leipziger Westen

Das Wahlkreisbüro der Grünen-Politikerin Dr. Claudia Maicher in Leipzig wurde am Samstagabend angegriffen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Das Wahlkreisbüro der Grünen-Politikerin Dr. Claudia Maicher wurde am Samstagabend angegriffen.

Am Wahlkreisbüro sind Beschädigungen sichtbar.
Am Wahlkreisbüro sind Beschädigungen sichtbar.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Eine Polizeisprecherin teilte mit, dass Unbekannte das Schaufenster besprühten.

Streifenpolizisten stellten das Graffito gegen 20 Uhr in der Zschochersche Straße fest.

Demnach war der Schriftzug circa 1,50 x 0,50 Metern groß und in einem rötlichen Ton.

Leipzig: Leipziger Löwe völlig abgemagert: Großer Logo-Zoff um Strichmännchen
Leipzig Lokal Leipziger Löwe völlig abgemagert: Großer Logo-Zoff um Strichmännchen

Bilder von vor Ort zeigen darüber hinaus noch Einschlaglöcher in den Scheiben. Ob sie mit dem Graffito zusammenhängen, ist noch nicht bekannt.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht näher beziffert werden. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung laufen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: