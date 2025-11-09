Angriff auf Wahlkreisbüro im Leipziger Westen

Leipzig - Das Wahlkreisbüro der Grünen-Politikerin Dr. Claudia Maicher wurde am Samstagabend angegriffen.

Am Wahlkreisbüro sind Beschädigungen sichtbar. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Eine Polizeisprecherin teilte mit, dass Unbekannte das Schaufenster besprühten.

Streifenpolizisten stellten das Graffito gegen 20 Uhr in der Zschochersche Straße fest.

Demnach war der Schriftzug circa 1,50 x 0,50 Metern groß und in einem rötlichen Ton.

Bilder von vor Ort zeigen darüber hinaus noch Einschlaglöcher in den Scheiben. Ob sie mit dem Graffito zusammenhängen, ist noch nicht bekannt.