Angriff auf Wahlkreisbüro im Leipziger Westen
Leipzig - Das Wahlkreisbüro der Grünen-Politikerin Dr. Claudia Maicher wurde am Samstagabend angegriffen.
Eine Polizeisprecherin teilte mit, dass Unbekannte das Schaufenster besprühten.
Streifenpolizisten stellten das Graffito gegen 20 Uhr in der Zschochersche Straße fest.
Demnach war der Schriftzug circa 1,50 x 0,50 Metern groß und in einem rötlichen Ton.
Bilder von vor Ort zeigen darüber hinaus noch Einschlaglöcher in den Scheiben. Ob sie mit dem Graffito zusammenhängen, ist noch nicht bekannt.
Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht näher beziffert werden. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung laufen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier