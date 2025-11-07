Süße Sause: Bunte Party beendet besondere Woche in Leipziger DDR-Kindergarten
Leipzig - Eine aufregende Woche geht im Leipziger Stadtteil Grünau zu Ende: Die Kita Knirpsenland am Königstein hat ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Den krönenden Abschluss bildete ein großes Lichtfest, zu dem nicht nur Kinder und Eltern eingeladen waren.
Auf diesen Tag haben die Kids die ganze Woche über hingefiebert: Bei schönstem Herbstwetter und langsam untergehender Sonne startete die Sause am Donnerstag um 16 Uhr, drei Feuerschalen spendeten ein bisschen Wärme, in den Bäumen hingen selbst gebastelte Laternen und bunte Lichterketten.
Erzieher, Kinder und Eltern sangen gemeinsam Herbstlieder, bevor die eine oder andere Bratwurst vom Grill in die hungrigen Mägen wanderte.
"In dieser Woche feiern wir einen besonderen Meilenstein: den 40. Geburtstag unserer Kita", sagte Leiterin Simone Clausnitzer (61) im Gespräch mit TAG24. "Vier Jahrzehnte voller Lachen, Entdeckungen, Lernen und Gemeinschaft."
Diese tolle Gemeinschaft sei nicht nur durch Eltern und Kinder möglich gewesen, großen Anteil haben natürlich auch die Erzieher, Förderer und der Träger Kinderland 2000 mit seinen Geschäftsführern Dr. Stephanie Engl-Schlinkert und Heinz Engl.
Kinderland 2000 hatte die noch zu DDR-Zeiten als Krippe gegründete Einrichtung 2001 übernommen - ein neues Rahmenkonzept zur musisch-kreativen Bildung entstand im Zuge dessen.
Auch ehemalige Erzieherinnen beim Lichtfest: "Ich habe es immer geliebt"
Einzelne Erzieher wie Marion (63), die schon seit 1986 in der Kita arbeitet, sind noch heute dabei. Und auch ehemalige Kolleginnen waren zum Lichtfest eingeladen, darunter Steffi, die seit Ende der 1980er stellvertretende Leiterin der Kita war und vor zehn Jahren in Rente ging.
"Ich bin jeden Tag gerne gegangen, ich habe es immer geliebt", erzählte sie TAG24. Für die Zukunft wünscht sie sich, dass der Kindergarten noch lange für die Kinder da sein wird und sie sich wohlfühlen. "Das ist das Wichtigste, dass die Kinder gerne kommen und die Erzieherinnen auch ihren Spaß haben."
Und das ist auch das Ziel der Kita, weiterhin einen Ort zu schaffen, "an dem die Kinder sich sicher fühlen, ihre ersten Lernschritte machen und in einer unterstützenden Umgebung spielerisch Kompetenzen entwickeln", so Simone Clausnitzer.
Dafür zieht das tolle Team tagtäglich gemeinsam an einem Strang. "Ich möchte diese Woche zum Anlass nehmen, allen herzlich für das Vertrauen, die Zusammenarbeit und die gemeinsame Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder zu danken", so die Kita-Leiterin abschließend.
Das Lichtfest fand mit einem Lampionumzug schließlich seinen Abschluss. Während das Jubiläumsjahr im Juni mit einem großen Sommerfest eingeläutet wurde, stand die erste Novemberwoche für die Kids ganz im Zeichen von Musik, Tanz und Theater.
