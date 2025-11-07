Süße Sause: Bunte Party beendet besondere Woche in Leipziger DDR-Kindergarten

Leipzig - Eine aufregende Woche geht im Leipziger Stadtteil Grünau zu Ende: Die Kita Knirpsenland am Königstein hat ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Den krönenden Abschluss bildete ein großes Lichtfest, zu dem nicht nur Kinder und Eltern eingeladen waren.

Zahlreiche Kinder und Eltern tummelten sich am Donnerstag um das Lagerfeuer in der Kita Knirpsenland. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Auf diesen Tag haben die Kids die ganze Woche über hingefiebert: Bei schönstem Herbstwetter und langsam untergehender Sonne startete die Sause am Donnerstag um 16 Uhr, drei Feuerschalen spendeten ein bisschen Wärme, in den Bäumen hingen selbst gebastelte Laternen und bunte Lichterketten.

Erzieher, Kinder und Eltern sangen gemeinsam Herbstlieder, bevor die eine oder andere Bratwurst vom Grill in die hungrigen Mägen wanderte.

"In dieser Woche feiern wir einen besonderen Meilenstein: den 40. Geburtstag unserer Kita", sagte Leiterin Simone Clausnitzer (61) im Gespräch mit TAG24. "Vier Jahrzehnte voller Lachen, Entdeckungen, Lernen und Gemeinschaft."

Diese tolle Gemeinschaft sei nicht nur durch Eltern und Kinder möglich gewesen, großen Anteil haben natürlich auch die Erzieher, Förderer und der Träger Kinderland 2000 mit seinen Geschäftsführern Dr. Stephanie Engl-Schlinkert und Heinz Engl.

Kinderland 2000 hatte die noch zu DDR-Zeiten als Krippe gegründete Einrichtung 2001 übernommen - ein neues Rahmenkonzept zur musisch-kreativen Bildung entstand im Zuge dessen.