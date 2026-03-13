Antonov-Fans aufgepasst: Treffen mit Piloten-Legende für guten Zweck zu ersteigern

Leipzig - Der Leipzig-Halle Airport ist längst zum Mekka der Planespotter geworden, wenn es um das Thema Antonov geht. Nirgendwo auf der Welt starten und landen derzeit mehr Antonovs vom Typ AN 124 als hier.

Die AN 225 bei einem Zwischenstopp am Flughafen Leipzig/Halle. (Archiv) © Lutz Brose

Auch das größte Flugzeug aus der Antonov-Familie, die AN 225, landete auf keinem anderen Flughafen außerhalb der Ukraine so oft wie in Leipzig.

Satte 32 Mal steuerte der Riesenflieger die sächsische Metropole an. Meist am Steuerhorn: Dmytro Antonov, Chef-Pilot der Antonov Airline.

Mit der "Mrija" (Traum), dem größten Flugzeug der Welt, ist die Pilotenlegende 39 Mal um den Erdball geflogen. Noch heute schmerzt ihn der Verlust des Flugzeuges, das im russischen Angriffskrieg am 27. Februar 2022 völlig zerstört wurde.

Dmytro Antonov streichelt und begrüßt jedes Flugzeug vor dem Start mit den Worten, "grüß dich, Flugzeug". Jetzt gibt es die außergewöhnliche Gelegenheit, die Piloten-Legende persönlich kennenzulernen. Und es kommt noch besser. Der Mann besucht dich sogar zu Hause. Vorausgesetzt du wohnst im Umkreis von 200 Km von Leipzig und bist erfolgreicher Bieter einer Ebay-Auktion.