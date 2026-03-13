 565

Antonov-Fans aufgepasst: Treffen mit Piloten-Legende für guten Zweck zu ersteigern

Der Leipzig-Halle Airport ist längst zum Mekka der Planespotter geworden, wenn es um das Thema Antonov geht.

Von Lutz Brose

Leipzig - Der Leipzig-Halle Airport ist längst zum Mekka der Planespotter geworden, wenn es um das Thema Antonov geht. Nirgendwo auf der Welt starten und landen derzeit mehr Antonovs vom Typ AN 124 als hier.

Die AN 225 bei einem Zwischenstopp am Flughafen Leipzig/Halle. (Archiv)
Die AN 225 bei einem Zwischenstopp am Flughafen Leipzig/Halle. (Archiv)  © Lutz Brose

Auch das größte Flugzeug aus der Antonov-Familie, die AN 225, landete auf keinem anderen Flughafen außerhalb der Ukraine so oft wie in Leipzig.

Satte 32 Mal steuerte der Riesenflieger die sächsische Metropole an. Meist am Steuerhorn: Dmytro Antonov, Chef-Pilot der Antonov Airline.

Mit der "Mrija" (Traum), dem größten Flugzeug der Welt, ist die Pilotenlegende 39 Mal um den Erdball geflogen. Noch heute schmerzt ihn der Verlust des Flugzeuges, das im russischen Angriffskrieg am 27. Februar 2022 völlig zerstört wurde.

Dmytro Antonov streichelt und begrüßt jedes Flugzeug vor dem Start mit den Worten, "grüß dich, Flugzeug". Jetzt gibt es die außergewöhnliche Gelegenheit, die Piloten-Legende persönlich kennenzulernen. Und es kommt noch besser. Der Mann besucht dich sogar zu Hause. Vorausgesetzt du wohnst im Umkreis von 200 Km von Leipzig und bist erfolgreicher Bieter einer Ebay-Auktion.

Die AN225 auf der ILA in Berlin. Egal wo der Riesenvogel landet, zieht er die Menschenmassen an. (Archiv)
Die AN225 auf der ILA in Berlin. Egal wo der Riesenvogel landet, zieht er die Menschenmassen an. (Archiv)  © Lutz Brose
Erlöse gehen in die Ukraine

Lucas Dix (l.) und Dmytro Antonov (r.) im Cockpit.
Lucas Dix (l.) und Dmytro Antonov (r.) im Cockpit.  © privat

Auf der Plattform werden ein nagelneuer Antonov Rucksack und Souvenirs der Airline versteigert.

Die Sachen werden nach Auktionsende von Lucas Dix und Dmytro Antonov persönlich übergeben. Lucas Dix ist seit Kindesbeinen luftfahrtbegeistert und die Pilotenlegende sein Idol.

Vor zehn Jahren auf der Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin kam es beinahe zum ersten Kontakt, doch da traute sich Lucas noch nicht. Inzwischen erwachsen, Pilot auf Schienen (Straßenbahnfahrer bei den Leipziger Verkehrsbetrieben) und voller Selbstbewusstsein suchte der junge Mann diesmal energisch den Kontakt, wurde fündig und rannte mit seiner Idee bei Dmytro Antonov offene Türen ein. In Kooperation sind diese sowie weitere Auktionen entstanden.

Dmytro Antonov winkt aus dem Cockpit-Fenster einer AN124. (Archiv)
Dmytro Antonov winkt aus dem Cockpit-Fenster einer AN124. (Archiv)  © privat

Die Erlöse gehen als Spende in die Heimat der Antonovs, in die Ukraine. Die spezielle Auktion läuft noch bis Sonntagmittag, das höchste Gebot steht aktuell bei 100 Euro. Den Link zur Ebay-Auktion findet Ihr hier.

Titelfoto: privat

