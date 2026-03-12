Streit um marode Agra-Brücke geht in die nächste Runde: "Ein entscheidender Punkt ist die Zeit"

Markkleeberg - Der Streit um den Neubau der maroden Agra-Brücke südlich von Leipzig geht weiter. Sachsens Verkehrsministerin Regina Kraushaar (CDU, 61) verteidigte die Pläne zur baugleichen Wiedererrichtung gegen Kritik.

Sachsens Verkehrsministerin Regina Kraushaar (CDU, 61) verteidigte die Pläne zur baugleichen Wiedererrichtung der Agra-Brücke im Süden Leipzigs gegen Kritik. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

"Tunnel und Trog sind keine umsetzbare Möglichkeit, wenn wir Menschen und Wirtschaft nicht ein jahrelanges Trauma von Stau, Lärm, Unfallrisiken und unnötigen Kosten aufbürden wollen", sagte sie.

Man habe alle Vorschläge geprüft und nach Kriterien wie Sicherheit, Machbarkeit, Zeit und Kosten abgewogen. "Ein entscheidender Punkt ist die Zeit", sagte Kraushaar. Es werde so schnell wie möglich wieder eine verlässliche Verbindung benötigt.

In einem offenen Brief hatte sich neuer Protest gegen die vom Ministerium bevorzugte Variante geregt, die Brücke nach dem Abriss baugleich wiederzuerrichten.

Zu den Unterzeichnern zählen die Oberbürgermeister von Leipzig, Burkhard Jung (SPD, 68), und Markkleeberg, Karsten Schütze (SPD), sowie der Landrat des Landkreises Leipzig, Henry Graichen (CDU, 50). Auch die Architektenkammer Sachsen und die Kulturstiftung Leipzig stellten sich hinter die Forderungen.