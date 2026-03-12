So wappnen sich Leipzigs Verkehrsbetriebe für den Besucheransturm zur Buchmesse

Mit einem umfangreichen Zusatzangebot wappnen sich die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) auf die Buchmesse, die vom 19. bis zum 22. März stattfindet.

Von Jan-Gerrit Vahl

Während der Leipziger Buchmesse erhöhen die Verkehrsbetriebe den Takt der Straßenbahnlinien 14 und 16. (Archiv)
Während der Leipziger Buchmesse erhöhen die Verkehrsbetriebe den Takt der Straßenbahnlinien 14 und 16. (Archiv)  © Jan Woitas/dpa

Während der Buchmesse wird die Straßenbahnlinie 16 zwischen Hauptbahnhof und Messegelände durch mit "16E" gekennzeichnete Fahrten verstärkt, sodass auf diesem Abschnitt alle fünf Minuten eine Verbindung besteht.

Ab Donnerstag, dem 19. März, sollen von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr dazu nochmals extra Fahrten stattfinden, damit die Gäste im 3-Minuten-Takt die Messe erreichen können.

Darüber hinaus wird die Straßenbahnlinie 14 ganztägig bis zum Messegelände verlängert.

Am Sonntag verkehrt die Straßenbahnlinie 16 zwischen Hauptbahnhof und Messegelände im 7-Minuten-Takt. Von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr sind dabei ebenfalls zusätzliche Fahrten im 5-Minuten-Takt geplant.

Shuttlebus sorgt für bequeme An- und Abreise

Rund um die Leipziger Buchmesse gibt es in diesem Jahr viel Wirbel: So plant das Aktionsbündnis "Leipzig nimmt Platz" eine Protestkundgebung gegen die Buchhandlungspreis-Entscheidung. (Archiv)
Rund um die Leipziger Buchmesse gibt es in diesem Jahr viel Wirbel: So plant das Aktionsbündnis "Leipzig nimmt Platz" eine Protestkundgebung gegen die Buchhandlungspreis-Entscheidung. (Archiv)  © Jan Woitas/dpa

Auch Zugreisenden wird die Anfahrt erleichtert: So sorgt ein Shuttlebus zwischen dem S-Bahnhof Leipzig-Messe und Haupteingang Messe (vor Glashalle) für eine bequeme An- und Abreise.

Die LVB raten Messebesuchern, die Bahn und Bus nutzen, vor Fahrtbeginn zu prüfen, ob die inkludierte Fahrtberechtigung für den ÖPNV auf der Messeeintrittskarte korrekt aufgebracht und gut lesbar ist.

Alle Fahrtmöglichkeiten zur und von der Messe weg findet Ihr auf der Seite der Leipziger Verkehrsbetriebe oder in der App LeipzigMOVE.

Tickets für die Leipziger Buchmesse selbst gibt es im Ticketshop oder auch hier online.

