So wappnen sich Leipzigs Verkehrsbetriebe für den Besucheransturm zur Buchmesse

Leipzig - Mit einem umfangreichen Zusatzangebot wappnen sich die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) für die Buchmesse , die in diesem Jahr vom 19. bis zum 22. März stattfindet.

Während der Leipziger Buchmesse erhöhen die Verkehrsbetriebe den Takt der Straßenbahnlinien 14 und 16. (Archiv) © Jan Woitas/dpa

Während der Buchmesse wird die Straßenbahnlinie 16 zwischen Hauptbahnhof und Messegelände durch mit "16E" gekennzeichnete Fahrten verstärkt, sodass auf diesem Abschnitt alle fünf Minuten eine Verbindung besteht.

Ab Donnerstag, dem 19. März, sollen von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr dazu nochmals extra Fahrten stattfinden, damit die Gäste im 3-Minuten-Takt die Messe erreichen können.

Darüber hinaus wird die Straßenbahnlinie 14 ganztägig bis zum Messegelände verlängert.

Am Sonntag verkehrt die Straßenbahnlinie 16 zwischen Hauptbahnhof und Messegelände im 7-Minuten-Takt. Von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr sind dabei ebenfalls zusätzliche Fahrten im 5-Minuten-Takt geplant.