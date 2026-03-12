So wappnen sich Leipzigs Verkehrsbetriebe für den Besucheransturm zur Buchmesse
Leipzig - Mit einem umfangreichen Zusatzangebot wappnen sich die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) für die Buchmesse, die in diesem Jahr vom 19. bis zum 22. März stattfindet.
Während der Buchmesse wird die Straßenbahnlinie 16 zwischen Hauptbahnhof und Messegelände durch mit "16E" gekennzeichnete Fahrten verstärkt, sodass auf diesem Abschnitt alle fünf Minuten eine Verbindung besteht.
Ab Donnerstag, dem 19. März, sollen von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr dazu nochmals extra Fahrten stattfinden, damit die Gäste im 3-Minuten-Takt die Messe erreichen können.
Darüber hinaus wird die Straßenbahnlinie 14 ganztägig bis zum Messegelände verlängert.
Am Sonntag verkehrt die Straßenbahnlinie 16 zwischen Hauptbahnhof und Messegelände im 7-Minuten-Takt. Von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr sind dabei ebenfalls zusätzliche Fahrten im 5-Minuten-Takt geplant.
Shuttlebus sorgt für bequeme An- und Abreise
Auch Zugreisenden wird die Anfahrt erleichtert: So sorgt ein Shuttlebus zwischen dem S-Bahnhof Leipzig-Messe und Haupteingang Messe (vor Glashalle) für eine bequeme An- und Abreise.
Die LVB raten Messebesuchern, die Bahn und Bus nutzen, vor Fahrtbeginn zu prüfen, ob die inkludierte Fahrtberechtigung für den ÖPNV auf der Messeeintrittskarte korrekt aufgebracht und gut lesbar ist.
Alle Fahrtmöglichkeiten zur und von der Messe weg findet Ihr auf der Seite der Leipziger Verkehrsbetriebe oder in der App LeipzigMOVE.
Tickets für die Leipziger Buchmesse selbst gibt es im Ticketshop oder auch hier online.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa