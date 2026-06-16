XXL-Bauruine statt Luxus: Früheres DDR-Vorzeigehotel verliert weiter seinen Glanz

Leipzig - Wieder ist ein Jahr vergangen, wieder hat sich offenbar ein Jahr lang nichts getan auf der Baustelle am berühmten Astoria Hotel in Leipzig . Gebäude und Gelände verfallen zusehends und werden zum regelrechten Schandfleck in der sonst so modernen Innenstadt.

Ein Anblick, an den sich die meisten Leipziger gewöhnt haben dürften: Das Gelände des einstigen Astoria Hotels verfällt immer weiter. © Christian Grube

Die einzige Entwicklung, die man vor einigen Wochen beobachten konnte: Einige Baugerüste wurden entfernt. Diese seien nicht mehr notwendig, sagte ein Unternehmenssprecher der Eigentümer-Firma Vivion auf Nachfrage von TAG24.

Demnach seien die denkmalgeschützten Teile des Hotels stabil genug. Und die Gerüste kosten Geld, das so eingespart werden könne.

Sonst sucht man Bagger, Bauarbeiter und Co. auf dem Astoria-Gelände nach wie vor vergeblich. Dabei sollte die 2023 erteilte Baugenehmigung für ein kleineres Hotel mit 120 Zimmern sowie Wohnungen gültig sein.

In den Jahren zuvor hatte der Betreiber des Best West Hotels nebenan mehrfach Widerspruch gegen das zunächst geplante 250 Zimmer fassende Hotel eingelegt. Die Pläne hatten sich deshalb mehrfach geändert.

"Wir sind in den Gesprächen mit potenziellen Nutzern, die das Hotel und unter Umständen einen Teil der Wohnungen als Service-Apartments betreiben", so der Sprecher. Ziel sei außerdem, dass einige Wohnungen frei am Markt vermietet werden.

Zwar dauere alles etwas länger als geplant, "aber manche Dinge brauchen einfach Zeit". Zeit, in der das Gelände immer unansehnlicher wird. Viele Touristen kommen am Hauptbahnhof an, verlassen das Gebäude und sehen sich der oft nur teilweise verhüllten Ruine gegenüber - schön ist anders.