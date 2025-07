Auf ein weiteres Lebensjahr: Älteste Sächsin feiert großes Geburtstagsjubiläum

Alles in Kürze

Nur wenige Menschen werden so alt wie Ilse Neumann. © DRK Kreisverband Leipzig-Land e.V.

Sie erlebte zwei Weltkriege, die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands und die Einführung von bahnbrechenden Technologien, wie dem Mobiltelefon, dem Internet oder auch von künstlicher Intelligenz.

Am 23. Juli 1914 kam Ilse Neumann zur Welt. In einem Altenpflegeheim in Taucha bei Leipzig feierte sie ihren 111. Geburtstag.

Laut dem DRK Kreisverband Leipziger Land gab es Kaffee und eine Torte, die extra für sie gebacken wurde.

Ihre Familie, Mitarbeiter des Pflegeheimes und der Bürgermeister von Taucha, Tobias Meier, gratulierten und feierten mit der Jubilarin.