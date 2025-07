Leipziger Triathlon: Diese Straßen sind am Wochenende dicht

Leipzig - Am Wochenende vom 26. und 27. Juli messen sich rund 1700 Sportlerinnen und Sportler beim 42. Leipziger Triathlon. Das führt im Südwesten der Stadt zu Verkehrseinschränkungen und Umleitungen.

Alles in Kürze

Beim Olympischen Triathlon müssen die Teilnehmer 1590 Meter schwimmen, 42 Kilometer Rad fahren und zehn Kilometer laufen. © Fototeam Leipziger Triathlon e.V.

Der Hauptveranstaltungsort ist der Kulkwitzer See. Hier beginnt am Samstag um 15 Uhr der Jugend- und Fitnesstriathlon und am Sonntag um 11 Uhr der Olympische Triathlon.

Wie das Ordnungsamt mitteilte, werden für die Radstrecke folgende Straßen gesperrt:

vom Kulkwitzer See zum Gasthof Lausen



Lausener Straße



Lausener Bogen



Lausener Straße



Seebenischer Straße



Rehbacher Straße



Rippachtalstraße



Gerhard-Ellrodt-Straße



Thomas-Müntzer-Straße



Regenbogen



zur Heide und wieder Lausener Straße

Diese Runde wird vier- beziehungsweise zweimal absolviert. Am Samstag ist die Strecke von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr voll gesperrt.