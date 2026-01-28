Mann in Leipziger Tram angegriffen: Großeinsatz am Bayerischen Bahnhof

Leipzig - Eine Auseinandersetzung eskalierte Montagnacht, als zwei Männer in einer Leipziger Tram plötzlich auf einen 30-Jährigen losgingen.

Nach dem Angriff wurde der Mann verletzt ins Krankenhaus gebracht. © 7aktuell.de

Die drei waren gegen 23.20 Uhr in der Straßenbahn unterwegs, als zwei Tatverdächtige plötzlich einen Mann mit einem spitzen Gegenstand bedrohten, bestätigte Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Anfrage.

Am Bayerischen Bahnhof eskalierte die Situation. Es kam zum Angriff, bei dem der 30-Jährige verletzt wurde und mehrere Schnittverletzungen erlitt.

Die in der Zwischenzeit alarmierte Polizei griff ein. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Seine Wunden seien nicht lebensbedrohlich.

Ein Tatverdächtiger (21, syrisch) konnte vor Ort von den Beamten festgestellt werden. "Er durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder gehen", so Lübcke.

Dem zweiten Mann gelang die Flucht.

Die Kripo sicherte vor Ort die Spuren und hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Die Bereitschaftspolizei unterstützte den Einsatz ebenso wie Kräfte der Feuerwehr.