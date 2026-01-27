Ärger um Mammut-Projekt: Firma "nicht mehr auf der Baustelle erschienen"

Markkleeberg - Manchmal gehen Pläne zeitlich nicht ganz auf, obwohl doch alles ziemlich genau feststand. Im Falle der geplanten Jugendherberge oberhalb des Kanuparks am Markkleeberger See ist der Grund dafür unbekannt.

Das ist der Stand bei der geplanten Jugendherberge oberhalb des Kanuparks am Markkleeberger See. © Lutz Brose

Denn das Bauprojekt, das bis zum 1. Juni fertiggestellt werden sollte, muss aktuell ohne Arbeiter klarkommen. Wo die sind, weiß niemand so richtig.

"Ein Unternehmen, das im Innenausbau tätig war, hat seine Arbeit in der Jugendherberge eingestellt und ist nicht mehr auf der Baustelle erschienen. Über die Gründe können wir nur spekulieren", bestätigte Bürgermeister Olaf Schlegel auf TAG24-Nachfrage.

Bei einer zweiten Baufirma gab es auch Probleme. Schlegel: "An anderer Stelle gab es Schwierigkeiten bei der Lieferung von Material. Dies hat Auswirkungen auf Arbeiten im Außenbereich."

Die Folge: Der gewünschte Termin zur Fertigstellung kann nicht eingehalten werden. Neuer Termin ist jetzt der 1. September 2026. Hoffentlich. Denn wie es jetzt genau weitergeht, ist noch in Planung.

Schlegel erklärt: "Die Arbeiten sind öffentlich ausgeschrieben worden. Den Zuschlag hat nun eine weitere Firma aus der Ausschreibung erhalten. Derzeit sind wir noch im bauvorbereitenden Prozess. In dem Zusammenhang müssen wir als Bauherrin mit der neuen Firma abstimmen, welche Leistungen sie erbringen soll. Diese Leistungen muss die Firma danach mit einem Preis versehen. Wichtig ist uns ein sauberer und rechtlich sicherer Übergang, um die Förderfähigkeit des Millionenprojekts nicht zu gefährden."