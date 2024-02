Barockschloss versus Eigenheim: Baustopp für 50 Häuser nahe des Störmthaler Sees!

Großpösna - Vorläufiger Baustopp für rund 50 Einfamilienhäuser im Ortskern von Störmthal (Landkreis Leipzig )! Der Eigentümer eines Barockschlosses im Plangebiet hatte am 23. Dezember 2023 beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht einen entsprechenden Eilantrag eingereicht. Dem gaben die Juristen nach, vorerst stehen die Bagger hinter seinem Anwesen still.

Schlossherr Manfred Kolbe erwirkte per Eilantrag einen vorläufigen Baustopp für das bereits begonnene Neubaugebiet hinter seinem Anwesen. © Anke Brod

Schlossherr Manfred Kolbe (70) fühlt sich durch das bereits begonnene Neubaugebiet zwischen Rosengang und Dorfstraße nur wenige Meter hinter seiner denkmalgeschützten Liegenschaft aus dem Jahre 1693 beeinträchtigt. An der historischen Schlossallee sollen zudem einige Ferienhäuser entstehen.

"Ich habe nichts gegen Bebauungen", äußerte er im Schlossfoyer gegenüber TAG24. Allerdings sei in diesem Fall der Ärger mit den Nachbarn vorprogrammiert.

Kolbe betreibt im Sommer an seinem Schloss unter anderem nämlich Außengastronomie und lädt regelmäßig zu Kulturveranstaltungen ein. So verwandelt sich sein Innenhof nicht selten in eine große und - geräuschvolle - Theaterbühne.

Auch Flohmärkte finden auf seinem acht Hektar großen Grund statt. Kurzum: Es kommt dort viel Publikum zusammen!



Laut Oberverwaltungsgericht leidet der "angegriffene Bebauungsplan an einem offensichtlichen Ausfertigungsmangel". Überdies sei es im öffentlichen Interesse wegen der im Plangebiet vorhandenen Denkmäler nicht hinnehmbar, dass bei Fortsetzung der Bauarbeiten "kaum rückgängig zu machende Tatsachen" geschaffen würden.