Blut-Engpass in Leipzig: Unterstützung bleibt aus

Leipzig - Die Blutbank am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) bittet dringend um Blutspenden. Ohne die Hilfe von Spendern steht sie vor einem großen Problem.

Unter anderem wegen des Wetters mussten Blutspendeterminen ausfallen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Die anhaltend winterlichen Wetterbedingungen beeinträchtigten sowohl die Spendenbereitschaft als auch die Durchführung von Blutspendeterminen, hieß es in einer Mitteilung des Klinikums.

Die Bestände lebensrettender Blutprodukte sind demnach in den vergangenen Wochen deutlich gesunken – besonders fehlt es derzeit an Blutkonserven der Blutgruppe 0 Rhesus positiv.

"Normalerweise unterstützen sich die Spendedienste deutschlandweit gegenseitig bei Engpässen. Das ist aktuell nicht möglich, weil es überall fehlt. Wir müssen uns daher mit eigener Kraft aus dieser Krisensituation ziehen", betonte Prof. Reinhard Henschler, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin am UKL.