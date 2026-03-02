Streit um Windräder bei Naunhof: Bürgerentscheid schafft Klarheit

Naunhof - In der sächsischen Stadt Naunhof (Landkreis Leipzig ) haben sich die Einwohner in einem Bürgerentscheid mehrheitlich gegen die Errichtung von Windrädern ausgesprochen.

Mehr als 2400 Naunhofer wollen keine Windräder vor der Haustür. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

Die Stadt soll demnach alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um Windenergieanlagen auf dem Gemeindegebiet zu verhindern.

Laut der Stadtverwaltung stimmten 2405 Menschen mit Ja und damit gegen Windenergieanlagen. Mit Nein votierten 1006 Personen. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei 47,8 Prozent.

Das nötige Quorum von 1783 Stimmen wurde erreicht.

"Die Ergebnisse sind als vorläufig zu betrachten", hieß es. Sie werden nach einer Prüfung am Montag durch den Wahlvorstand festgestellt. Abstimmungsberechtigt waren Personen, die wahlberechtigt zur Kommunalwahl sind. Sie mussten am Abstimmungstag mindestens 18 Jahre alt sein und im Gebiet der Gemeinde ihren Wohnsitz haben.