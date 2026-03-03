Wie Kaugummi und Silikon: Leimpaste wird zur Todesfalle für Vögel

Leipzig - Es ist ein langsamer, qualvoller Tod: Leimfallen für Insekten sind in Deutschland frei verkäuflich. Jetzt wurde die zähe Masse allerdings fünf Blaumeisen zum Verhängnis.

Diese Bilder sind nur schwer auszuhalten: In diesem Zustand fanden die Wildvogelhelfer die kleinen Blaumeisen vor. © Montage: Wildvogelhilfe Leipzig

TAG24 sprach mit Karsten Peterlein (49) von der Leipziger Wildvogelhilfe über den traurigen Vorfall. Die Vögel hatten sich demnach in einem Garten an einer Leimfalle ihr Gefieder verklebt und landeten danach in der Station der Wildvogelhilfe.

"Ein Tier ist kurz nach Ankunft verstorben", schilderte Peterlein. Eine weitere Blaumeise sei schon am Fundort tot gewesen.



"Jetzt kämpfen wir um vier kleine, wehrlose Geschöpfe", lautete die bittere Realität bei den Helfern.

Der Kleber sitze fest im Gefieder. Er sei zäh klebend, wie eine Mischung aus Kaugummi und Silikon, erklärte Peterlein. Das erfordere mehrere schonende Waschgänge - eine aufwendige Prozedur!