Verlassen und verdreckt: BMW gammelt in sächsischer Tiefgarage vor sich hin

Passanten haben den verdreckten BMW mit Botschaften "verziert". © privat

In einer Leipziger Tiefgarage in der Zentralstraße parkt seit - offensichtlich - sehr langer Zeit ein BMW 118d.

Nicht nur steht das schwarze Gefährt anscheinend schon viele Monate im ersten Untergeschoss, das eigentlich für Kurzzeitparker ausgelegt ist. Es sieht auch ziemlich ramponiert aus, gammelt regelrecht vor sich hin.

Die Scheiben verdreckt und mit Botschaften verziert, eines der hinteren Bremslichter kaputt, auch der Heckspoiler durch einen Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Zudem ist die Beifahrerscheibe zerbrochen, Spinnweben ziehen sich bis auf den Boden.

Wie lange der BMW schon in der Tiefgarage steht und vor allem wieso er in diesem Zustand abgestellt wurde, konnte die Firma Dussmann als Verwalter der Parkmöglichkeit nicht sagen. "Unser Team steht mit allen relevanten Parteien in Kontakt und prüft die Situation mit der gebotenen Sorgfalt", sagte Pressesprecher Gerold Marks zu TAG24.