Leipziger Burgplatz eingezäunt: Nächstes Event steht in den Startlöchern

Leipzig - Es ist immer was los im schönen Leipzig : Während auf dem Markt die zweite Woche des Weinfestes begangen wird, finden auf dem Burgplatz schon wieder Bauarbeiten statt. Das nächste Event steht hier in den Startlöchern.

Alles in Kürze

Der Platz am Neuen Rathaus wird von Absperrgittern eingezäunt, Holzpaletten wurden gestapelt: Es laufen die Vorbereitungen für den Burgplatz Sommer, der ab kommenden Montag (14. Juli) zwei Wochen lang stattfinden wird.

Auch für die Kids gibt es ein buntes Programm. © Jacob Schröter/PR

Im vergangenen Jahr war das Event ein großer Erfolg. Und so wurde das Programm sowohl für Familien als auch für die, die abends dabei sind, dieses Jahr noch einmal aufgestockt.

Das trifft auch für die Gastronomie zu: "Getränke und Cocktails kommen von der Ohana Bar aus dem Petersbogen Leipzig und das bekannte Bio-Restaurant Macis bietet eine Auswahl an Köstlichkeiten an", so eine Sprecherin des Petersbogens.

Ihr seid natürlich nicht verpflichtet, an Aktionen teilzunehmen. Wer keine Lust hat, kann es sich auf einem der gemütlichen Liegestühle mit Sand unter den Füßen und coolen Drinks bequem machen - Beach-Vibes inklusive.

Los geht es täglich schon 11 Uhr, um 22 Uhr am späten Abend ist Schluss.

Der Burgplatz Sommer findet bis zum 27. Juli statt. Das komplette Programm findet Ihr auf der Webseite des Petersbogens.