Chaos-Tage in Leipzig: Wenn 16 Ministerpräsidenten auf 2200 englische Fans treffen ...

Leiptzig - Höchste Sicherheitsstufe in Leipzig: 16 Länderchefs und deren Entourage treffen sich ab Mittwoch in der Messestadt zur Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Da die Damen und Herren in der Kongresshalle am Zoo tagen und in der Innenstadt logieren, werden die Sicherheitsmaßnahmen Teile der City ins Chaos stürzen. Zumal noch Tausende trinkfreudige Engländer zugegen sind.